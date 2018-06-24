سوريا الديمقراطية تعلن الطوارئ بالرقة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن جهاز أمني تابع لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة، الأحد، فرض حالة طوارئ ومنع للتجول لـ48 ساعة خشية هجمات لتنظيم داعش ضد معقله الأبرز السابق في البلاد.وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية حصولها على معلومات تفيد بدخول مجموعات إرهابية تعمل لصالح داعش إلى مدينة الرقة بصدد تنفيذ هجمات تخل بالأمن والاستقرار العام".

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية، في تشرين الأول / أكتوبر الماضي على مدينة الرقة في شمال سوريا بعد معارك دامت أربعة أشهر مع داعش.وتنتشر قوات سوريا الديمقراطية في المدينة حالياً، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة مدربين من قبلها.

وبناء عليه، أعلنت تلك القوى "حالة الطوارئ وحظرا للتجوال في أرجاء مدينة الرقة ابتداء من صباح اليوم الأحد، ولغاية يوم الثلاثاء"، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالأمر "إلى حين إقصاء الخطر والقضاء على الإرهابيين"، وقال شهود إن قوى الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية أقامت نقاط تفتيش في أنحاء المدينة.

وقال بيان أصدرته قوات سوريا الديمقراطية، إن فرض حالة الطوارئ في المدينة يأتي في إطار "تدابير احترازية"، ويمنع الحظر أي شخص من مغادرة المدينة أو الدخول إليها. وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على المدينة في أكتوبر /تشرين الأول بعد معارك استمرت أربعة أشهر تسببت في مقتل آلاف المدنيين وفي تسوية أحياء من المدينة بالأرض.

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