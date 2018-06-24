دعوات دولية لوقف التصعيد جنوبي سوريا

أخبار الآن | دمشق - سوريا ( سعد النعواشي )

عمليات عسكرية شهدها الجنوب السوريا يوم أمس ، وشملت هذه العمليات هجمات برية وقصف جوي ، إضافة إلى استخدام قنابل والبراميل المتفجرة على مناطق تسيطر عليها المعارضة في جنوب غرب البلاد، ويمثل ذلك تصعيدا في هجوم بدأه النظام السوري قبل أيام في المنطقة التي تقع شمال شرقي درعا، وشمل قصفا مدفعيا واستخداما محدودا للقوة الجوية ..

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والسفيرة الأمريكية في المنظمة الدولية نيكي هايلي طالبا النظام السوري بوقف العمليات العسكرية في جنوب سوريا ، مع فرار آلاف الأشخاص باتجاه الحدود مع الأردن، ما يشكل مخاطر كبيرة على الأمن الإقليمي ، ودعا غوتيريس إلى وقف فوري للتصعيد العسكري ، وحضّ جميع الأطراف على احترام التزاماتهم الدولية .. من بينها حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.

وحضّت هايلي من جهتها روسيا على ممارسة نفوذها لدى النظام السوري ليتوقف عن انتهاك اتفاق خفض التوتر في جنوب غرب سوريا ، مشيدة بدور روسيا في تنفيذ وضمان اتفاق خفض التوتر الذي ساعدت في وضعه واستخدام نفوذها لوضع حد لهذه الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري وزعزعة الاستقرار في الجنوب الغربي وعبر سوريا.

ونزح أكثر من 12 ألف شخص خلال الأيام الثلاثة الماضية من محافظة درعا، إثر قصف للنظام، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ، وأعلنت الأمم المتحدة، أن هذا الهجوم يهدد أكثر من 750 ألف شخص في المنطقة ، وتسيطر فصائل معارضة مختلفة على قرابة 70% من منطقة درعا حيث يحتفظ تنظيم داعش، بوجود هامشي.

الأردن كثف اتصالاته مع الولايات المتحدة وروسيا لتفادي هجوم الجيش السوري وقواته الحليفة على منطقة درعا جنوبي البلاد التي تخضع لسيطرة جماعات معارضة، وفقاً لما ذكره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الجمعة ، وتؤكد السلطات الأردنية أن مليون و300 ألف سوري يعيشون حالياً في اراضيها منذ اندلاع الحرب في سوريا في عام 2011.

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