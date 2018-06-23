ساعات تفصل المرأة السعودية عن قيادة السيارة

أخبار الآن | الرياض - السعودية (صحف)

تستعدّ السعوديات بعد منتصف ليل اليوم، لتطبيق قرار ملكي يسمح لهن بقيادة السيارات وممارسة حق قيادة المركبات، اذ يدخل القرار الملكي السعودي برفع حظر القيادة المفروض منذ عقود على المرأة السعودية حيز التنفيذ بتاريخ الرابع والعشرين، وشهدت الأشهر التسعة الماضية سباقاً مع الزمن في 13 منطقة إدارية سعودية، لتجهيز مدارس تعليم قيادة متخصصة، وتدريب نساء على التحقيق في حوادث المرور ونشر الوعي المروري، وحملات توعوية وتعليمية ومكثَّفة.

وتحضيرا لرفع الحظر عن قيادة السيارات، قامت السعودية بتقدم مشروع قانون يعاقب المتحرش بالنساء تصل العقوبة فيه إلى السجن مدة خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 300 الف ريال (80 ألف دولار)، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حذَّرَت جهات رسمية منها النيابة العامة، من محاولات اقتحام حياة الآخرين الخاصة أو التشهير أو التصوير بغير إذن، وقام قانونيون بإعادة نشر بعض اللوائح التنظيمية، التي ينص بعضها على عقوبات تصل إلى غرامات وسجن، كنوع من تحذير بعض من ينوون التعدي على خصوصيات المرأة وحقها في قيادة المركبات..

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