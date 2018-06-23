السعودية ترفض اتهامات الاتحاد الأوروبي بشأن "beoutq"

أخبار الآن | الرياض - السعودية (صحف)

أعلنت المملكة العربية السعودية، رفضها لاتهامات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوفيا" ، زعمت أن قناة "beoutq" تتخذ من المملكة مقرا لها، بحسب بيان بثته وكالة الأنباء السعودية. ودان البيان الصادر عن وزارة الإعلام السعودية الاتهامات غير المسؤولة التي وردت في بيان صحفيٍّ صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بهذا الشأن، مؤكدا أنه عار عن الصحة جملة وتفصيلا.



وأكد البيان، أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية قامت بمصادرة الآلاف من أجهزة الاستقبال التي يمكن استخدامها في انتهاك حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ما يؤكد أن الحكومة السعودية ملتزمة، وستظل كذلك، بحماية حقوق الملكية الفكرية داخل البلاد.

وأوضح البيان، أن وزارة الإعلام تدرك أن أجهزة الاستقبال الخاصة بـ "beoutq" متاحة في عديد من الدول، بما في ذلك قطر وشرق أوروبا، كما أن بيان الاتحاد الأوروبي يتنافى مع ما يحدث في السعودية، التي كافحت ولاتزال تكافح من خلال وزارة التجارة والاستثمار، جميع أنشطة "beoutq" في البلاد دون هوادة.

وكشفت وزارة الإعلام السعودية، أنها أحيطت علما بأن "beinsport" وهي شركة تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ـ هي مصدر هذا الادعاء الكاذب الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية قد حظرت بث قناة الجزيرة على أراضيها منذ شهر يونيو من العام 2017م، وتعتبر الجزيرة الذراع الإعلامي القطري الرئيسي لدعم الإرهاب والتحريض على انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار في المنطقة، حيث توفر "الجزيرة" منصة إعلامية للإرهابيين لنشر رسائلهم الداعية للعنف والتطرف.

وكانت السعودية، قد حظرت بث قنوات "beinsport" على أراضيها أيضًا للسبب ذاته، واعتبر البيان السعودي، أن رد فعل "الجزيرة" على هذا الحظر، قد تمثل في تصعيد حملتها الهادفة إلى تشويه سمعة السعودية، كما أن "beinsport" لطالما استخدمت وتستخدم بثها أيضًا كوسيلة لشن الهجوم المعادي للسعودية.

واتهمت السعودية "beinsport" بالتعزيز من دعايتها المغرضة خلال كأس العالم 2018، ما اعتبرته أمر مثير للسخرية، لأن كأس العالم يفترض فيه أن يكون إثباتًا في كيفية قدرة كرة القدم أن تجمع بين الدول في وئام.

وخلال بطولة كأس العالم، شوهت "beinsport" سمعة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأساءت للسعودية وجمهورها، وسيّست بطولة كأس العالم، في انتهاك لجميع القواعد ومدونات السلوك ولهذه الأسباب، لن يتم بث الجزيرة وقناتها الفرعية "بي إن سبورت" في السعودية، بحسب بيان الوزارة.

ودعت وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية وسائل الإعلام كافة على النظر إلى البيان الصحفي، وماتضمنه من مزاعم وادعاءات كاذبة، والذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فضلًا عن الادعاءات الأخرى غير المثبتة، بعين الشك والريبة.

مصدر الصورة موقع (Sky Sports)



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