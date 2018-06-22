هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية تحجب لعبة الحوت الازرق

أخبار الآن | عمان - الأردن - (بترا)

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات انها ستقوم بحجب لعبة الحوت الازرق نظرا لما تشكله من خطر حقيقي على حياة الاطفال والمراهقين وذلك بعد تعرض عدد منهم لحالات انتحار.

ودعت الهيئة جميع المواطنين الى الحذر وعدم تداول أو تنزيل أي تطبيقات أو ألعاب مشابهة أو تلك التي تطلب معلومات أو بيانات شخصية أو تعتمد تقنية تحديد المواقع الجغرافية GPS وتقوم باستخدام الكاميرا الموجودة بأجهزة الهواتف المتنقلة الذكية.

وأكدت على جميع الاباء والامهات ضرورة مراقبة ابنائهم والتأكد من عدم انسياقهم وراء هكذا العاب وتوعيتهم بشكل مستمر بمخاطر هذه الممارسات.

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