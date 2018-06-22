مقتل 12 مسلحا من ميليشيا الحوثي في محافظة صعدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قتل 12 مسلحا من ميليشيات الحوثي الانقلابية في اشتباكات مع قوات الشرعية اليمنية بمحافظة صعدة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، واضافت الوكالة ان قوات الشرعية تمكنت باسناد من التحالف العربي من السيطرة على الخط الدولي الرابط بين مران والملاحيظ في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة

وقال قائد لواء القوات الخاصة العميد الركن عادل المصعبي، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش تمكنت من الوصول الى الخط الرابط بين محافظة صعدة ومثلث الملاحيظ حرض وقطعت الامداد عن المليشيا الانقلابية في حرض والملاحيظ، وتم تدمير آليات عسكرية للمليشيا.

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