غرق 220 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا خلال الأيام الماضية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن ناجين أفادوا بغرق نحو مئتين وعشرين شخصا، قُبالَةَ سواحلِ ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية، وهم يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، وقالت المفوضية إنها "تشعر بالفزع من الأعداد المتزايدة للاجئين والمهاجرين الذين يَفْقِدونَ أرواحهم في البحر، ودعت إلى تحركٍ دولي عاجل لتعزيز جهود الإنقاذ في البحر المتوسط.

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن ناجين أفادوا بغرق نحو 220 شخصا قبالة سواحل ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية وهم يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، وقالت المفوضية في بيان إن خمسة فقط نجوا من قارب غارق كان يقل 100 شخص يوم الثلاثاء، بينما غرق في نفس اليوم قارب مطاطي يحمل 130 شخصا مما أدى إلى غرق 70 شخصا.

وأضافت أن لاجئين ومهاجرين تم إنقاذهم أفادوا بغرق ما يربو على 50 شخصا كانوا معهم على قارب، وقالت المفوضية إنها "تشعر بالفزع من الأعداد المتزايدة للاجئين والمهاجرين الذين يفقدون أرواحهم في البحر وتدعو إلى تحرك دولي عاجل لتعزيز جهود الإنقاذ في البحر من قبل الأطراف المعنية، والقادرة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية في البحر المتوسط".

اقرأ أيضا:

إسبانيا تستقبل أول مهاجري "أكواريوس"

