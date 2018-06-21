المقاومة اليمنية تصعد من عمليات تأمين خط الساحل الشرقي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

أكدت مصادر عسكرية أن القوات اليمنية المشتركة، وبدعم من التحالف العربي، تمكن من التقدم على محور الخط المؤدي لميناء الحديدة، كما صدت قوات المقاومة محاولة تسلل لميليشيات الحوثي إلى الخط الساحلي في مديرية بيت الفقيه.

في استمرار للعملية العسكرية التي تشنها القوات اليمنية المشتركة المسنودة من التحالف العربي بهدف تحرير مدينة الحديدة، تسعى القوات اليمنية إلى تأمين الشريط الساحلي شمال الخوخة، وصولا إلى الحديدة، وتحديدا في الأطراف الشمالية الشرقية، والغربية الشمالية من مطار الحديدة.

حيث تهدف هذه العمليات والتي تأتي بعد تحرير مطار الحديدة، إلى إبعاد احتمالية وصول ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى الطريق الرئيسي حيث قطعت ميليشات الحوثي

الشارع المؤدي إلى الميناء الاستراتيجي، الذي تهدف القوات المشتركة، وبدعم من التحالف لتحريره، الأمر الذي سيسمح بتدفق المواد الإغاثية إلى ملايين اليمنيين ووقف تهريب الأسلحة.

قوات المقاومة المشتركة شنت قصفا مدفعيا من مواقع متقدمة في الساحل الغربي، لإسناد هذه العمليات العسكرية، ولتمهيد تقدم القوات على محور الجاح، ومنطقة بيت الفقيه شمالا على الحدود مع مديرية الدريهمي، إلى جانب القوات المتقدمة إلى مركز المديرية.

ميليشيات الحوثي استمرت في ترهيب سكان الحديدة، وتهديد المدنيين بالخطف لرفضهم استخدام مبانيهم لنشر القناصة وحيث قام مسلحي المليشيات بالتمركز في مباني على خط الميناء، كما اقتحمت الميلشيات، التي تكبدت على جبهة الساحل الغربي هزائم متتالية، منازل الموطنين في الحديدة بعد نزوحهم منها.

وتحاول القوات المشتركة دفع هذه الميليشيات ناحية الشرق، لتأمين الطريق الساحلي للمدنيين، وللقوات المتقدمة داخل مدينة الحديدة، بالتزامن مع قصف التحالف العربي لمخازن أسلحة الميليشيات في محيط المنطقة.

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