الجيش الليبي يستعيد السيطرة على ميناء سدرة وراس لانوف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت مصادر عسكرية، الخميس، أن الجيش الوطني الليبي نجح في استعادة السيطرة على ميناء سدرة وراس لانوف النفطيين، وذلك بعد وقت وجيز على بدء عملية تحريرهما.

وأكد المتحدث باسم الجيش، العميد أحمد المسماري، سيطرة الجيش على ميناءي رأس لانوف والسدرة، في المنطقة التي تعرف بالهلال النفطي.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قال، في وقت سابق الخميس، إن العملية العسكرية للجيش لاستعادة الميناءين بدأت صباحا.

وأضاف رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، للصحفيين في فيينا "بعد يومين سوف نعاود العمل، من المأمول أن نبدأ عملياتنا."

وكانت ميليشيات إبراهيم الجضران شنت هجوما في منطقة الهلال النفطي، حث سيطرت على ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين.

يشار إلى أن الجضران سيطر على موانئ في منطقة الهلال النفطي لعدة سنوات، قبل أن يفقد السيطرة عليها في سبتمبر عام 2016 لصالح قوات الجيش.

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