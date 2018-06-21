الأجهزة الأمنية تطلق حملة لملاحقة القاعدة في البيضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مسؤول أمني في اليمن إن الأجهزة الأمنية أطلقت حملة لملاحقة مسلحي تنظيم القاعدة في مناطق بمحافظة البيضاء، ضمن الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، إضافة إلى تنفيذ قوات مخصصة لمحاربة الإرهاب عمليات نوعية لتعقب أفراد القاعدة في مناطق بالبيضاء من بينها منطقة قيفة، التي شهدت تحركات لعناصر إرهابية خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن العمليات تأتي في ظل التنسيق المشترك مع قوات التحالف العربي لتعقب فلول التنظيم الإرهابي واستهداف أوكاره ومواقعه في البيضاء.

وأكد نائب مدير التوجية المعنوي في أمن لحج، زاهي النفيلي أن وحدات من مكافحة الإرهاب تشارك في مهام أمنية بمنطقة قيفة القريبة من رداع لملاحقة عناصر التنظيم بدعم وتنسيق مع قوات التحالف العربي.

وأشار النفيلي إلى أن العمليات الجارية في البيضاء تأتي تواصلاً للجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، موضحاً أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من رصد تحركات عناصر من تنظيمي داعش والقاعدة في البيضاء ويجري استهدافهما والقضاء عليهما.

وشهدت محافظات حضرموت وشبوة وأبين مؤخراً عمليات نوعية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي لاستهداف معاقل التنظيمات الإرهابية وتأمين المناطق التي تحصنت فيها العناصر لسنوات عديدة.

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