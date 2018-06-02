هجوم إرهابي على مركز للشرطة في اجدابيا الليبية

... الطيران الحربي الليبي يقصف مواقع لداعش جنوب أجدابيا قصف طيران سلاح الجو الليبي مواقع لمسلحي تنظيم داعش جنوبي مدينة أجدابيا، شرقي البلاد وفق ما أوضحت مصادر صحفية. وأوضحت المصادر أن الضربات تركزت على منطقة الحي الصناعي جنوبي المدينة

... داعش يعدل استراتيجيته باستهداف الضعفاء وإخفاء تطرفهم عدَّل تنظيم داعش الارهابي من استراتيجيته بشكل سريع في محاولة لمنع العائلات والاصدقاء من ابلاغ الشرطة عن الشباب والشابات الذين يخططون لكي يصبحوا مقاتلين أجانب.

... المتمردون الحوثيون يلوذون بالفرار من مدينة الحديدة في دلالة واضحة على قرب تطهير الحديدة من الميليشيات الارهابية بدأ مسلحو الحوثي الانسحاب من المدينة، حيث أظهرت صور عربات تحمل العشرات من عناصر الميليشيات..

... إعصار مكونو يقتل 11 شخصاً في اليمن وعمان لقى 11 شخصا على الأقل مصرعهم، فيما لا يزال 8 آخرين في عداد المفقودين، بسبب الإعصار مكونو، الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غربي سلطنة عمان.