هجوم إرهابي على مركز للشرطة في اجدابيا الليبية
أخبار الآن| اجدابيا - ليبيا - (وسائل اعلام)
قامت مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش الارهابي باستهداف مباشر لمركز شرطة القنان الواقع جنوب مدينة اجدابيا الليبية وقتلت عناصر الشرطة المتواجدين فيه.
وأكد مصدر أمني لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” أن قوات الجيش تشتبك مع العناصر الارهابية التي قامت بالهجوم الآن.
هذا وقد ذكر شاهد عيان بأنه لوحظ مساء الأمس إقامت استيقاف وتحركات مشبوه لهذه الجماعات بالقرب من المنطقة .
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