فيتو أمريكي ضد مشروع القرار الكويتي لحماية الشعب الفلسطيني

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (وكالات)

فشل مجلس الأمن فى تبنى مشروع قرار تقدمت به الكويت لتوفير "حماية دولية" للفلسطينيين بعد فيتو أمريكى، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع فى غزة.

ويطالب مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت الأمين العام للأمم المتحدة باقتراح أفكار من أجل "حماية دولية" للمدنيين الفلسطينيين.

كما ينص على أن يوقف الجيش الإسرائيلي "استخدام أي قوة مفرطة وغير متناسبة وعشوائية".

وقالت المندوبة الأمريكية فى مجلس الأمن نيكى هيلى، إن واشنطن تعارض مشروع القرار العربى وستستخدم حق النقض الفيتو ضده.

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