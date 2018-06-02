روسيا: اتفاق لسحب القوات الإيرانية من جنوب سوريا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، التوصل إلى اتفاق حول سحب القوات الإيرانية من مناطق جنوب غرب سوريا قرب الحدود مع إسرائيل، وتوقع تطبيقه خلال أيام قريبة.

وقال نيبينزيا، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة في مقر الأمم المتحدة بمناسبة تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يونيو، ردا على سؤال حول ما إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران وإسرائيل بخصوص سحب القوات الإيرانية من جنوب غرب سوريا: "سمعت الأخبار عن ذلك وقرأت التقارير في الصحافة حول اتفاق بشأن تفريق معين للقوات جنوب غرب سوريا، وحسب علمي فإنه تم التوصل إلى اتفاق ".

وأضاف نيبينزيا: "لا يمكنني أن أقول ما إذا تم تطبيقه للتو أم لا، لكن، حسب ما فهمته أنا، الأطراف التي عملت به راضية عنه".

وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أنه "لو لم يتم تنفيذ الاتفاق حتى اليوم فسيحدث ذلك في مستقبل قريب".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على نشر قوات النظام السوري جنوبي سوريا في حال تم سحب الوحدات الإيرانية منها.

ويذكر ان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال امس الجمعة، ان مستشارين إيرانيين ومسلحين من حزب الله اللبناني تم سحبهم من مناطق تمركزهم في جنوب سوريا ودرعا.

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