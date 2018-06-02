رئاسة الجمهورية العراقية ترفض الطعن بنتائج الانتخابات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

قالت مصادر برلمانية عراقيو إن المحكمة الاتحادية ستُصدر قرارها بشأن نتائج الانتخابات خلال الساعات الـ48 المقبلة بعد أن رفضت رئاسة الجمهورية تأييد قرار البرلمان إعادة عد و فرز 10% من النتائج وإلغاء تصويت الخارج.

بعد أن رفضت رئاسة الجمهورية في العراق قرار مجلس النواب وقررت عدم الطعن بنتائج الانتخابات , تستعد المحكمة الاتحادية العراقية لإصدار قرارها خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة فيما إذا ستصادق على نتائج العملية الانتخابية أو ستقرر إلغاء بعضها.

يأتي ذلك فيما ينقسم البرلمان العراقي بين مواقف عدة , ففي الوقت الذي تطالب به كتل بإلغاء نتائج الانتخابات برمتها وإعادة العملية الانتخابية , تدعو كتل أخرى الى التركيز على المواقع التي حدثت فيها عمليات تزوير وتلاعب بأوراق الإقتراع وعدم شمول أصوات الناخبين الصحيحة بإجراءات الإلغاء.

في هذه الأثناء إعترض عدد من القوائم الفائزة في الانتخابات على الإجراءت الأخيرة للمفوضية الانتخابية , رافضةً إلغاء صناديق إقتراع في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك والموصل بسبب شبهات التزوير دون مراجعة فيما إذا وقعت خروقات إنتخابية في محافظات جنوب العراق.

من جانب آخر حذر ممثلو التركمان في البرلمان العراقي من تخريب السلم المُجتمعي في كركوك بعد تسجيل أعمال تزوير لنتائج الانتخابات الذي لا يمكن القَبولُ بهِ أو السكوتُ عنه لاسيما بعد أن إستهدفت قنبلة صوتية موقع تجمع المعتصمين خلال إحتجاجهم على نتائج الانتخابات أمام مقر المفوضية الانتخابية ما أدى الى إصابة مدني وتضرر عدد من ممتلكات المواطنين.

أما الموقف الدولي من ما يحدث في العراق فجاء على لسان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش الذي دعا القادة السياسيين العراقيين في تقريره لمجلس الأمن الى الإسراع بتشكيل حكومة تكون قادرة على التغلّب على الانقسامات الطائفية والمضي قدما بالاصلاحات المطلوبة بشدة.

ومعنا عبر الاقمار الصناعية من بغداد الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي

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