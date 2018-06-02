انهيارات متلاحقة في صفوف ميليشيات الحوثي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)

باتت جبهات الساحل الغربي، محرقة مفتوحة على مصراعيها تلتهم من جازفت المليشيا الحوثية بإرسالهم من قيادات ميدانية رفيعة في محاولة يائسة لتفادي انتزاع الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضتها وقطع آخر شرايينها البحرية وكما هو ديدنها حاولت المليشيا التكتم طويلاً على خسائر قياداتها الميدانية , و لكن ما يحدث الآن للمليشيا في الحديدة ومديرياتها من انهيارات يعتبر بداية نهايتها .

الهزائم المتلاحقة لميليشيات الحوثي الانقلابية، في الساحل الغربي واقتراب قطع آخر شرايينها البحرية و هو ميناء الحديدة الاستراتيجي عمقت ، من حالة التشظي الداخلي بين أجنحتها المتصارعة، وسط اتهامات متبادلة بالتخوين والفساد، والتقاعس عن الحشد للجبهات.

قتل اثنان و ثلاثون مسلحا من ميليشيات الحوثي بينهم قيادي في مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة في جبهات متفرقة من الساحل الغربي، فيما غادر عشرات الرعايا الأجانب مدينة الحديدة مع قرب انطلاق معركة تحرير المدينة.

وتركزت المواجهات بين الميليشيات والمقاومة اليمنية المشتركة في منطقة الطائف والحسينية والتحيتا.

من جانبها، واصلت قوات المقاومة اليمنية المشتركة تقدمها شمالي مديرية الدريهمي القريبة من مطار الحديدة الدولي وسط اشتباكات مع ميليشيات الحوثي وتمكنت من طرد الحوثيين من بعض المواقع في المنطقة.

وفي السياق، غادر مدينة الحديدة أكثر من 200 من الرعايا الأجانب واليمنيين، الذين يحملون جنسيات أخرى مع قرب انطلاق معركة تحرير المدينة من ميليشيات الحوثي .

وذكرت مصادر في ميناء الحديدة أن رصيف الميناء استقبل باخرة أقلت هؤلاء الأشخاص من ميناء الحديدة.

وقرر الرعايا الاجانب مغادرة الحديدة، من ضمنهم موظفين وعمال في منظمات الأمم المتحدة، وأجانب أخرون يتواجدون في مدينة الحديدة، بعد وصول القوات المشتركة، والتي تضم ألوية العمالقة والمقاومة التهامية والوطنية إلى مشارف مدينة الحديدة.

وتنتظر هذه القوات ساعة الصفر لانطلاق عملية تحرير مدينة وميناء الحديدة الاستراتيجي

من ناحية اخرى ذكرت مصادر يمنية أن زعيم ميليشيات الحوثي ، عبدالملك الحوثي، أمر باعتقال ومحاكمة مشرفين حوثيين على خلفية الانهيارات والانكسارات، التي تعرضوا لها في جبهة الساحل الغربي وكلف شقيقة بقيادة جبهة الساحل الغربي.

ونشرت وكالة إخبارية تابعة للحوثيين خبرا قالت فيه إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء، أصدرت مؤخراً حكماً بإعدام 7 مشرفين حوثيين، بتهم متعددة منها الخيانة الوطنية.

وأضافت المصادر أن زعيم الحوثيين أصدر تعميما نص على الدفع بالمشرفين في كافة المحافظات، والذين لم يسبق لهم المشاركة في المعارك إلى جبهات القتال في الساحل الغربي، وذلك بعد أن عجزوا عن الحشد لهذه الجبهة المهمة، وإلا فيتم اعتقالهم وفتح ملفات فسادهم.

وبالتزامن مع ذلك، شرع ناشطون حوثيون، في تنفيذ حملة تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام تابعة لهم، ضد عدد من قيادات الميليشيات ومشرفيها، وتذكرهم بالاسم، وذلك للمرة الأولى، منذ بدء الصراع الداخلي بين الحوثيين.

ويتهم معظم المشرفين في الحديدة والمحافظات الأخرى بالفساد والتورط في عمليات نهب وممارسة الظلم.

معنا في الاستوديو العميد خالد النسي الخبير العسكري

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