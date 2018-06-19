قوات الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف تدخل مطار الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دخلت القوات الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة من التحالف العسكري المشتركة مطار الحديدة الثلاثاء، بعد نحو اسبوع من المعارك، حسبما اعلنت الامارات التي تساند القوات في معاركها ضد المتمردين الحوثيين.

وقالت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، المقاومة اليمنية المشتركة تدخل مطار الحديدة في عملية عسكرية نوعية ودفاعات ميليشيات الحوثي تتهاوى.

وقطعت القوات المشتركة الإمدادات عن ميليشيات الحوثي من الجهة الشرقية لمطار الحديدة، وفر المتمردون إثر ذلك إلى البوابة الشمالية لمطار الحديدة، كما أضاف أن أعمدة الدخان تتصاعد من داخل المطار الحربي الواقع في مجمع مطار الحديدة، فيما حلقت مقاتلات التحالف العربي فوق المطار.

كما تحصن مسلحون من ميليشيات الحوثي في الأحياء السكنية القريبة من مطار الحديدة، الثلاثاء، عقب دخول القوات اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي إلى المطار وفرار المتمردين منه.

وهاجم المسلحون الحوثيون المناطق السكنية في محيط المطار بعد أن ضيقت القوات المشتركة الخناق عليهم ودفعتهم للفرار من الأماكن، التي يتحصنون فيها داخل المطار.

ويحاول المتمردون الحوثيون نقل المعركة إلى الأحياء السكنية واتخاذ المدنيين دروعا بشرية، عقب انسحابهم من أجزاء واسعة من المطار تحت ضربات المقاومة المشتركة بدعم من قوات التحالف العربي.

وأعلنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بإسناد من التحالف العربي، الثلاثاء، أن معارك مطار الحديدة دخلت آخر مراحلها الحاسمة من أجل فرض السيطرة الكاملة على المطار، في ظل معارك عنيفة تدور مع ميليشيات الحوثي الإيرانية.

من جانبها، فخخت الميليشيات الحوثية أجزاء كبيرة من مطار الحديدة، وقصفت أحياء مدينة الحديدة المجاورة له.

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