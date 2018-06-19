سيطرة كاملة على مطار الحديدة.. وأسر عشرات الحوثيين

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

أحكمت المقاومة اليمنية المشتركة، بإسنادِ ومشاركة التحالف العربي، سيطرتها على مطارِ الحديدة، إثر عمليةٍ عسكرية خاطفة دكت تحصينات ودفاعات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، اليوم الثلاثاء.



ونجحت القوات المشتركة في السيطرةِ على المطار وسط فرار عدد كبير من مسلحي الحوثي، ومصرع عشرات الآخرين، بمشاركةِ التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

كما نجحت قوات المقاومة المشتركة في السيطرة الكاملة على قرية المنظر غربي مطار الحديدة، التي كانت تتحصن فيها ميليشيات الحوثي في ضربات دقيقة وحاسمة أربكت صفوفها وأنهكت قدراتها العسكرية.



وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من أسر العشرات من مسلحي الحوثي ممن كانوا يتحصنون خلف أسوار مطار الحديدة وداخل المباني في ضربة قاصمة وموجعة لعناصر الميليشيات وقياداتها.

ولقي العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي مصرعهم بينهم قيادات ميدانية خلال عملية اقتحام قوات المقاومة اليمنية للمطار، الذي سيساهم تحريره في تسريع عملية تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وباشرت الفرق الهندسية التابعة للتحالف العربي والمقاومة المشتركة تطهير المطار، ومحيطة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيين بشكل عشوائي في محاولات منها لتأخير تقدم القوات.

ويأتي تحرير المطار، في إطار عملية أوسع تشمل دحر الحوثيين من مدينة الحديدة وميناءها الاستراتيجي، الذي من المفترض أن يستقبل المواد الإغاثية والطبية والأولية لملايين اليمنيين في شمال البلاد.

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