السعودية تعترض صاروخا باليستيا فوق خميس مشيط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه جنوب المملكة وبالتحديد فوق منطقة خميس مشيط.

حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من تدمير الصاروخ الذي أطلقته المليشيات الحوثية تجاه المدينة.

وكانت قد رصدت قوات الدفاع الجوى السعودى، قبل يومين صاروخا بالستيا أطلقته ميلشيات الحوثى باتجاه مدينة جازان، وقال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى، العقيد الركن تركى المالكى، إنه "وفى تمام الساعة الواحدة وتسعة وثلاثين دقيقة من مساء الأحد، رصدت قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضى اليمنية من مدينة صعدة باتجاه أراضى المملكة، وسقط الصاروخ فى منطقة نائية ولم ينتج عن ذلك سوى إصابة مقيم من الجنسية الباكستانية إصابة خفيفة".

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