بليون شخص في أكثر من مائة بلد يتعرضون لخطر التصحر

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

يحتفل العالم في السابع عشر من يونيو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تحت شعار ”للأرض قيمة حقيقية. استثمرها“ من أجل تسليط الضوء على الفرص المتاحة للمواطنين الذين يمكنهم، من خلال أنماط الاستهلاك التي يتبعونها، تحفيز الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي.

بينما يتعرض أكثر من 250 مليون شخص للتأثر مباشرة بالتصحر، ويتعرض نحو بليون شخص في أكثر من مائة بلد للخطر، يحتفل العالم في 17 حزيران -يونيو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة التصحّر والجفاف سويا لتعزيز الوعي العام بالجهود الدولية المبذولة لمكافحة التصحر.

هاذ اليوم الذي تحاول فيه الامم الامم المتحدة في كل عام ان تلفت الانتباه الى اهمية الارض بالنسبة لكل الكائنات الحية كذلك المياه التي تمثل المصدر الاساسي للحياة. لذا تسعى الامم المتحدة الى جعل هذه المناسبة فرصة للتذكير بأن اهداف الالفية يمكن تحقيقها..خاصة منها الحد من تدهور الاراضي واستغلال المساحات الارضية بطريقة تضمن سلامة الاراضي ودوامها وصلاحيتها لنا وللاجيال المقبلة.

الامم المتحدة لهذا العام دعت الى حل المشاكل المتعلقة بالارض والمياه من الدعوة الى المشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات.

وتحتفل الامم المتحدة بالمناسبة هذا العام تحت شعارللأرض قيمة حقيقية.استثمرها.

مؤكدة على أن خياراتنا هي التي تحدد السيناريوهات المستقبلية لتحقيق النمو المستدام، وهو ما جعلها تحث من خلال حملة اليوم العالمي لمكافحة التصحر لعام 2018 على الابتعاد عن استخدام الأراضي استخداما غير مستداما، ودعت إلى العمل على إحداث فرق من خلال الاستثمار في مستقبل الأرض .

يشار إلى أن التصحر ظاهرة تصنف بين أكبر التحديات البيئية في عصرنا ولكن معظم الناس لم يسمعوا عنها أو لا يفهمونها.

وعلى الرغم من أن التصحر يمكن أن يشمل تعدي الكثبان الرملية على الأرض، إلا أنه لا يشير إلى تقدم الصحاري. وبدلاً من ذلك، فإن السبب في تقدم الصحاري هو التدهور المستمر للنظم الإيكولوجية للأراضي الجافة بسبب الأنشطة البشرية وتغير المناخ. فهل سنعي يوما بأهمية الأرض واستخدامها بطرق سليمة من أجلنا في الأول ومن أجل ابنائنا كذلك؟

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