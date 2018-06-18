الجيش الأمريكي ينفي تنفيذ غارات على مواقع عسكرية سورية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

نقلت وسائل إعلام تابعة للنظما عن مصدر عسكري قوله اليوم الاثنين، أن طائرات تتبع التحالف بقيادة الولايات المتحدة قصفت "أحد مواقعنا العسكرية" في شرق سوريا مما أدى لسقوط قتلى ومصابين لكن الجيش الأميركي نفى تنفيذ ضربات في المنطقة.

ونسبت وسائل الإعلام إلى المتحدث قوله، إن الضربات وقعت في بلدة الهرى جنوب شرقي البوكمال. ولم ترد بعد تفاصيل عن الخسائر.

وقال قيادي في التحالف العسكري الذي يدعم بشار الأسد لرويترز إن "طائرات مسيرة مجهولة يرجح أنها أميركية قصفت نقاط للفصائل العراقية" بين البوكمال والتنف بالإضافة لمواقع عسكرية سورية.

وأبلغ الميجر جوش جاك وهو متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية رويترز أنه "لم ينفذ أي فرد في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضربات قرب ألبوكمال".

ويدعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من مقاتلين عرب وأكراد يحاربون تنظيم داعش شمال شرقي ألبوكمال.

وللقوات الأميركية وجود في التنف جنوب غربي ألبوكمال في الصحراء السورية قرب الحدود مع العراق والأردن.

وفي الأسبوع الماضي قال الأسد إنه يعتبر الولايات المتحدة قوة محتلة في سوريا وإن موقف الدولة "يتمثل بدعم أي عمل مقاوم سواء ضد الإرهابيين أو ضد القوى المحتلة بغض النظر عن جنسيتها".