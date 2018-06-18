الأردن يؤكد ضرورة الحفاظ على خفض التصعيد في الجنوب السوري

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الأحد، إلى ضرورة تكاتف جهود دول المنطقة والمجتمع الدولي لإنهاء الأزمة السورية، عبر حل سياسي يقبله الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها.

وقال الصفدي، في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، إنه "يجب بذل كل جهد ممكن لوقف القتال وحقن الدم السوري"، لافتاً إلى أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لوقف معاناة الشعب السوري وإنهاء الأزمة"، حسب ما جاء في بيان للخارجية الأردنية.

و أضاف البيان تأكيد الصفدي على "أهمية الحفاظ على اتفاق منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري، الذي تم التوصل إليه عبر محادثات أردنية أمريكية روسية وأنتج أكثر اتفاقات وقف النار نجاحاً". واتفق دي ميستورا مع الصفدي حول "حتمية التوصل لحل سياسي للأزمة وعلى أهمية الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري".

وأكد الصفدي على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين السوريين عبر تخصيص التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم. وقال إن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية وحذر من تبعات تراجع الدعم الدولي لمنظمات الأمم المتحدة التي تقدم الدعم للاجئين وللدول المستضيفة.

ويشار إلى أن الأردن يستضيف على أراضيه حاليا نحو 1.3مليون لاجئ سوري فرّوا من الحرب التي تشهدها بلادهم منذ عام2011، حسب بيانات الحكومة الأردنية، نصفهم مسجلون لدى المفوضية العليا للاجئين.

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