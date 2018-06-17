26 قتيلا حصيلة تفجير استهدف محتفلين بالهدنة في أفغانستان..

أخبار الآن| ننكرهار- أفغانستان (متابعات)

قال مسؤول إن‭ ستةٍ وعشرين ‭‭‬‬‬شخصاً قُتلوا إثرَ انفجارِ سيارةٍ ملغومة خلال تجمعٍٍ لمقاتلين من طالبان وجنودٍ أفغان في مدينةِ ننغرهار في شرقِ أفغانستان أمس السبت، في الوقتِ الذي احتفل فيه جنودُ ومقاتلون في مناطق أخرى من البلاد بوقفٍ غير مسبوق لإطلاق النار، فيما أعلن تنظيمُ داعش، مسؤوليتُه عن التفجير..

ووقع الهجوم في اليوم الثاني من وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بين طالبان والحكومة الأفغانية، وكان عشرات من المقاتلين غير المسلحين قد دخلوا العاصمة كابول ومدناً أخرى في وقت سابق للاحتفال في وقت يتزامن مع عيد الفطر بينما تبادل جنود ومقاتلون الأحضان والتقاط الصور الذاتية (سيلفي).

وأكد عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار استخدام سيارة ملغومة في الهجوم الذي وقع في بلدة غازي أمين الله خان على الطريق الرئيسي بين تورخم وجلال أباد، وكان خوجياني قد قال في وقت سابق إن قذيفة صاروخية هي التي استخدمت في الهجوم.



كانت طالبان قد أعلنت وقفاً مفاجئاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة العيد التي بدأت الجمعة واستثنت من ذلك القوات الأجنبية، ويتداخل وقف إطلاق النار المعلن من جانب طالبان مع وقف لإطلاق النار أعلنته الحكومة ويستمر حتى الأربعاء، وقال الرئيس أشرف عبدالغني في كلمة إلى الشعب إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع طالبان ولكنه لم يحدد إطاراً زمنياً، وطلب أيضاً من طالبان تمديد هدنتها التي تستمر ثلاثة أيام والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الأحد. ودخل مقاتلو طالبان، وهم يعتمرون غطاء الرأس التقليدي بينما ارتدى العديد منهم نظارات شمسية، كابول عبر بوابات في جنوب وجنوب شرقي المدينة. وحدث زحام مروري حيث توقف الناس لالتقاط صور للمقاتلين وراياتهم. وحث المقاتلون الناس على التقدم والتقاط الصور الذاتية معهم.



وقالت محطة تولو الإخبارية إن وزير الداخلية الأفغاني ويس أحمد بارماك التقى مع مقاتلين من طالبان في العاصمة كابول أمس وهو احتمال لم يكن متصوراً قبل أسبوعين فقط، وأظهرت مقاطع مصورة وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الجنود ومقاتلي طالبان المبتهجين وهم يتبادلون الأحضان والتهنئة بمناسبة العيد في إقليم لوجار جنوب كابول وإقليم زابل بجنوب البلاد وميدان وردك في الوسط.



اقرأ أيضا:

أفغانستان: وزارة الدفاع تعلن مقتل زعيم طالبان باكستان