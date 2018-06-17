الأردن يجمد تعيين سفير في طهران...

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد مصدرُ أردني رفيع المستوى، أن المملكةَ الهاشمية لن تسمي سفيراً جديداً لدى طهران، بعد صدورِ قرارٍ من مجلس الوزراء الأردني بنقل السفير عبدالله سليمان أبورمان من إيران إلى مقر وزارة الخارجية الأردينة في العاصمة عمان.

وكان الأردن قد سحب سفيره من طهران قبل نحو أكثرَ من عام على خلفيةِ "التدخلاتِ الإيرانية في الشؤون العربية"، هذا وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن "أمن واستقرار المملكة العربية السعودية من أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية".



وأضاف وزير الخارجية الأردني إن "موقف الأردن ثابت تجاه رفض التدخلات الإيرانية بشؤون دول المنطقة"، مؤكدا أن "السعودية عمق للأردن مثلما أن الأردن هو عمق للسعودية، ونقف موقفا ثابتاً في التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار دولنا". وأوضح أن سياسات إيران شكلت "تدخلات مرفوضة من قبلنا في الشؤون الداخلية لدول عربية شقيقة، ومساساً بمبادئ حسن الجوار التي نتوخاها في تعاملاتنا مع الدول المجاورة للعالم العربي ولا نقبل بأقل منها"..



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