القوات اليمنية المشتركة تحرر مطار الحديدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تمكنت القوات اليمنية المشتركة بإسناد من قوات التحالف العربي من تحرير مطار الحديدة الدولي من قبضة الميليشيات الحوثية بحسب ما ذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني .

واضاف المركز الاعلامي للجيش ان الفرق الهندسية تباشرؤ الآن تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة .

ويأتى هذا التحرير بعد أن سيطرت القوات اليمنية، مساء الجمعة، على مدخل المطار، ما جعله تحت السيطرة النارية لقوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد ومشاركة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بينما حوصرت عناصر ميليشيات الحوثي داخل أسوار المطار.

يذكر أن معركة الحديدة انطلقت في 13 يونيو بهدف تحرير المحافظة التي ترزح تحت سلطة الميليشيات الحوثية.

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