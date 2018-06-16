إعتقال أول قيادي بداعش إستولى على آليات الجيش العراقي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اعتقال رجل ٍ ساهم في تسليم تنظيم داعش أسلحة َ ومعداتِ الفرق والوحدات العسكرية في الموصل ومناطقَ أخرى في أعقاب احتلال التنظيم المدينة سنة 2014 الماضي.



وقال بيان ٍ لوزارةِ الدفاع العراقية إن الإستخبارات العسكرية وفي إطار ملاحقتها فلول داعش، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الارهابيين الذين وصفتهم بالخطرين في منطقة الكسك غربي الموصل من دون ان تذكر إسمه.

و لم يذكر بيان وزارة الدفاع العراقية إسم المعتقل لكنه أشار الى أنه قاتل مع تنظيم داعش وانه "أول من قام بالاستيلاء على أسلحة القوات الأمنية عند دخول داعش الارهابي لمدينة الموصل وتسليمها لهم".

وأشارت وزارة الدفاع العراقية الى أن المتهم اُعتقل من قبل "مفارز مديرية المخابرات العسكرية في الفرقة 15" التابعة للجيش العراقي إستنادا الى قانون مكافحة الارهاب في العراق.

و مُني تنظيم داعش بهزيمة أواخر العام الماضي بعد حرب أنهت لمدينة الموصل.

وفي منتصف عام 2014 إحتل داعش مدينة الموصل وأجزاء من مدن الأنبار وديالى وصلاح الدين و إستولى بمساعدة عدد من المتواطئين والمنضمين للتنظيم على أسلحة ثقيلة و ذخائر وآليات عسكرية و إستخدمها في معاركه اللاحقة في المدن التي إحتلها.





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