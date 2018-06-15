نشر آخر رسالة مسجلة لعلي عبدالله صالح قبل اغتياله بساعات

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



بثت قناة "اليمن اليوم"، مساء الخميس، للمرة الأولى، خطابا تلفزيونيا مسجلا للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، قبل ساعات قليلة من اغتيالة من قبل ميليشيات الحوثي مطلع ديسمبر الماضي. ودعا صالح، في الخطاب، اليمنيين إلى انتفاضة شعبية عارمة ضد ميليشيات الحوثي، وحمّلهم مسؤولية النهب والدمار في البلاد، واتهمهم بترويج فكر طائفي دخيل على اليمنيين

وأضاف: "الحوثيون هم سبب الحرب والدمار وتردي الأوضاع".ووجه الرئيس اليمني الراحل انتقادات هي الأعنف لميليشيات الحوثي، عقب فض شراكته معهم بعد 3 أعوام من التحالف الانقلابي بين الطرفين، واتهم الحوثيين بترويج فكر طائفي دخيل على اليمنيين، ونهب مرتبات الموظفين، والفساد والعنصرية. وقال إن الحوثيين "أتوا بإسلام غير إسلام اليمنيين".

ويُسمع في الخطاب الذي سجله صالح داخل منزله في صنعاء (ولم يعرف كيفية خروجه من منزله عقب سيطرة الحوثيين عليه)، أصوات الاشتباكات واضحة، وقال إنها تبعد عنه 150 متراً، ولفت إلى أن الحوثيين سحبوا كل الأسلحة والقوات من الجبهات لمهاجمته.

وأعلن عن براءة ذمته من ممارسات الحوثيين، وأضاف: "إن كُتب لي الشهادة فأنا أنتظرها بين شعبي وفي وطني، ثوروا ثوروا يا شعب اليمن ضد الحوثي الكهنوتي الذي أهان كرامتكم وعزتكم وحريتكم لتحيا الجمهورية اليمنية".

وكانت الخلافات بين طرفي الانقلاب (صالح والحوثي)، بلغت ذروتها منتصف العام الماضي، قبل أن يعلن صالح فض شراكته وتحالفه معهم، ليخوض الطرفان اشتباكات ومواجهات عسكرية واسعة في العاصمة صنعاء لأيام في ديسمبر 2017 انتهت بمقتل صالح.

وعقب مقتله شنت ميليشيات الحوثي حملة واسعة طالت أقاربه والموالين له بالاختطاف والتصفية والإخفاء، وتعتقل حالياً اثنين من أبنائه هما "صلاح" و"مدين"، وعفاش طارق صالح، نجل قائد حمايته الخاصة وقائد معركة صنعاء على الحوثيين، والذي نجح في الإفلات من قبضتهم.

اقرأ أيضا:

اللحظات الأخيرة للرئيس السابق علي عبد الله صالح