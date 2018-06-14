العبادي يدعو الكتل السياسية للاجتماع بعد عطلة عيد الفطر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الخميس الكتل السياسية للاجتماع بعد عطلة عيد الفطر، للاتفاق على كيفية المضي قدما نحو تشكيل البرلمان والحكومة.

وشهدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار انخفاضا في الإقبال على التصويت ومزاعم بالتزوير، مما جمد محادثات تشكيل حكومة جديدة، وسمح البرلمان بإعادة فرز يدوي للأصوات في أنحاء البلاد، فيما دعا بعض السياسيين لإعادة الاقتراع.

وقال العبادي في خطاب مسجل "على الرغم مما شاب الانتخابات من خروقات ومخالفات فإن اتباع الطرق القانونية والاحتكام للقانون والدستور هو السبيل الوحيد لحل هذه المشاكل والمضي نحو استحقاق تشكيل مجلس نواب جديد والحكومة التي تنبثق عنه".

وأضاف العبادي، الذي يعارض إعادة الانتخابات، أنه يثق في أن "هذه الأزمة ستمر... وسيخرج عراقنا وشعبنا قويا موحدا ومستقرا ومنتصرا مرة أخرى بعون الله تعالى".

وقال "أوجه الدعوة إلى الكتل السياسية لعقد لقاء على مستوى عال بعد عطلة العيد مباشرة وفي المكان الذي يتم تحديده لاحقا بعد التشاور لوضع أيدينا بأيدي بعض من أجل حماية الوطن والمواطنين وضمان سلامة العملية السياسية والمكاسب الديمقراطية والاتفاق على آليات محددة للإسراع بتشكيل المؤسسات الدستورية".

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