الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدى وزراء الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أكثرَ من أسبوعٍٍ على تقديمِ حكومة شريف إسماعيل السابقة استقالتها إلى السيسي.

وتم تعيين الفريق محمد أحمد زكي في منصبِ وزير الدفاع خلفاً للفريق أول صدقي صبحي واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية خلفا للواء مجدي عبد الغفار ضمن حكومةٍ جديدة برئاسة مصطفى مدبولي الذي يحتفظ أيضا بوزارة الإسكان.

وجاء في التشكيل الجديد تعيين محمد معيط وزيرا للمالية، ويونس المصري وزيرا للطيران المدني، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات، وهالة زايد لوزارة الصحة.

وضم التشكيل أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، وعمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة، وعبد العزيز أبو ستيت وزيرا للزراعة، وهشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام، ومحمود شعراوى وزيرا للتنمية المحلية، وياسمين فؤاد وزيرا للبيئة.

وشمل التغيير 12 وزارة وهي الدفاع، والداخلية، والصحة، والبيئة، والزراعة، والمالية، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والطيران، والشباب والرياضة، والاتصالات، وقطاع الأعمال العام.

وكانت استقالة حكومة شريف إسماعيل خطوة متوقعة، قبيل تشكيل حكومة جديدة بعد فوز السيسي بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت في مارس الماضي.

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