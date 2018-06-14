الحكومة الأردنية الجديدة تسحب قانون الضريبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، سحب مشروع القانون المعدّل لضريبة الدخل، وذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم.

وكان الرزاز قد تعهد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من عهدة مجلس النواب، فور أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان، حسبما أفاد بيان للديوان الملكي.

وضمت الحكومة الجديدة 14 وزيرا من حكومة الملقي، حيث حافظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الداخلية سمير مبيضين على موقعيهما، فيما ضمت الحكومة رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء.

وكان المعشر شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني عام 1974، وكان وزيرا للصناعة والتجارة عامي 1976 و1985 ونائبا لرئيس الوزراء عام 2010.

وضمت حكومة الرزاز 7 سيدات، بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، ورئيسة تحرير صحيفة "الغد" المستقلة جمانة غنيمات وزيرة للإعلام، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كلّف في الخامس من يونيو الحالي الرزاز الذي كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الملقي التي استقالت على وقع احتجاجات على قانون ضريبة الدخل الجديد.

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