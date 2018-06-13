الحكومة الشرعية تؤكد أنها عازمة على تحرير مدينة الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وجهت الحكومة الشرعيةُ اليمنيةُ رسالةً إلى مجلسِ الأمنِ الدولي بشأن الحديدة، أكدت فيها أنها استنفذت كُلَ الوسائلِ الدبلوماسيةِ والسياسية لإخراج الحوثيين من المدينة، وأنها عازمة على مواصلةِ تحرير كل مناطق اليمن من ميليشياتهم.

وأكدت الحكومةُ الشرعيةُ اليمنية، ضرورةَ تحريرِ الحديدة ومينائها من ميليشيات الحوثي في ظل المعاناة الإنسانية ورفض الحلول السلمية, مضيفة أن الحوثيين يستخدمون الميناء لتهريب الأسلحة من إيران، ولا يُمْكِنُ السماحُ بإستمرار معاناة الشعب على أيديهم.

وأضافت الحكومة الشرعية اليمنية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أن تحرير ميناء الحديدة خطوة مهمة على طريق تأمين مضيق باب المندب و إنهاء التدخل الإيراني في اليمن.

من جهته قال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي إن الميليشيات الحوثية تتعمد تفخيخ مباني المؤسسات في مدينة الحديدة و خاصة في الميناء وبناه التحتية.

وأضاف المتحدث باسم التحالف العربي أنه بعد تحرير ميناء الحديدة سيتم تقديم كل التسهيلات للسفن الإغاثية وإيصال المساعدات الى الشعب اليمني , مشيراً الى أن التحالف يتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة طبقاً لسير العمليات على الأرض.

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