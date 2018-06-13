التحالف العربي يعد خطة لتسريع إغاثة أهالي الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعيةِ في اليمن وضعه خُطَطاً لنقل المساعدات إلى مدينة الحديدة، في ما إذا حاولت ميليشياتُ الحوثي إحداثَ ضَرَرٍ بالميناء أو في بُناهُ التحتية.

وأعلن التحالف العربي خطةً شاملةً لتسليم السريع المساعدات الإنسانية إلى مدينة الحديدة والمناطق المحيطة بها،/ تحسباً لأي أضرارٍ قد يُحْدِثُها الحوثيون بالميناء.

وكانت مصادر عسكرية في التحالف العربي أكدت إستهداف تحصينات ميليشيات الحوثي التابعة لإيران في المزارع المحيطة بمدينة #الحديدة و تحديداً في منطقة الجاح و الدريهمي.

وأضافت المصادر العسكرية ذاتها أن قوات التحالف العربي تقدمت بشكل كبير و متسارع الأمر الذي أدى الى فرار عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من جبهات القتال في الحديدة باتجاه قراهم.

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