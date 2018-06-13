التحالف العربي يطلق عملية لتحرير الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)‏

شنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بدعم ومشاركة القوات الإماراتية ضمن ‏التحالف العربي عملية لتحرير الحديدة الإستراتيجية من ميليشيات الحوثي حيث ‏تم تحرير مناطق مجاورة لمطار المدينة.‏

ورافقت العملية العسكرية هجماتٌ نوعية على مواقع الحوثيين وتحصيناتهم ‏التي إستهدفتها طائرات التحالف العربي وسفنه ومدفعيته بضربات دعما ‏للعمليات البرية لتحرير الحديدة.‏

وبالتزامن مع الضربات، شنت القوات المشتركة عمليات خاطفة أسفرت عن ‏تحرير مزارع على طريق مطار الحديدة الأمر الذي أحدث مزيداً من الإنهيارات ‏في صفوف الميليشيات.‏

وقال قائد ميداني في قوات الشرعية اليمنية "حصلنا على الضوء الأخضر ونتقدم ‏نحو مطار مدينة الحديدة" لتحريره من الميليشيات الحوثية.‏

وأكد قادة ميدانيون آخرون انطلاق العملية عند الساعة 13,15 بالتوقيت المحلي ‏‏(10,15 ت غ) , وقالوا في الجاح على بعد نحو 30 كلم جنوب شرق الحديدة ‏إن القوات المدعومة من التحالف باتت على بعد أربعة كيلومترات فقط من مطار ‏المدينة الواقع في جنوبها.‏

وتوجهت عشرات الآليات العسكرية المحملة بالمقاتلين شمالا نحو مدينة الحديدة ‏الساحلية المطلة على البحر الأحمر , وقالت مصادر في التحالف العربي إن ‏طائرات التحالف شنت 18 غارة في الساعات الماضية على مواقع للمتمردين ‏الحوثيين في محيط المدينة المطلة على البحر الاحمر ما أدى الى قتل العشرات ‏منهم خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.‏

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