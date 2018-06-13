التحالف العربي يطلق عملية لتحرير الحديدة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
شنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بدعم ومشاركة القوات الإماراتية ضمن التحالف العربي عملية لتحرير الحديدة الإستراتيجية من ميليشيات الحوثي حيث تم تحرير مناطق مجاورة لمطار المدينة.
ورافقت العملية العسكرية هجماتٌ نوعية على مواقع الحوثيين وتحصيناتهم التي إستهدفتها طائرات التحالف العربي وسفنه ومدفعيته بضربات دعما للعمليات البرية لتحرير الحديدة.
وبالتزامن مع الضربات، شنت القوات المشتركة عمليات خاطفة أسفرت عن تحرير مزارع على طريق مطار الحديدة الأمر الذي أحدث مزيداً من الإنهيارات في صفوف الميليشيات.
وقال قائد ميداني في قوات الشرعية اليمنية "حصلنا على الضوء الأخضر ونتقدم نحو مطار مدينة الحديدة" لتحريره من الميليشيات الحوثية.
وأكد قادة ميدانيون آخرون انطلاق العملية عند الساعة 13,15 بالتوقيت المحلي (10,15 ت غ) , وقالوا في الجاح على بعد نحو 30 كلم جنوب شرق الحديدة إن القوات المدعومة من التحالف باتت على بعد أربعة كيلومترات فقط من مطار المدينة الواقع في جنوبها.
وتوجهت عشرات الآليات العسكرية المحملة بالمقاتلين شمالا نحو مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر , وقالت مصادر في التحالف العربي إن طائرات التحالف شنت 18 غارة في الساعات الماضية على مواقع للمتمردين الحوثيين في محيط المدينة المطلة على البحر الاحمر ما أدى الى قتل العشرات منهم خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.
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