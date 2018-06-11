قمة مكة الرباعية تقرر منح الأردن 2.5 مليار دولار

أخبار الآن | مكة - السعودية - (واس)

صدر بيان ختامي عن القمة الرباعية التي انعقدت في مدينة مكة المكرمة وأعلن فيه عن تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها 2.5 مليار دولار.

وجاء في البيان الختامي للقمة: "تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي."

وتتمثل الحزمة الاقتصادية في:

1 - وديعة في البنك المركزي الأردني.

2 - ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن.

3 - دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات.

4 - تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

وحضر القمة إلى جانب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كل من أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإضافة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله.

وقد أبدى الملك عبدالله شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته الكريمة بالدعوة لهذا الاجتماع، ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة.

اقرأ أيضا: الجبير: اجتماع مكة يؤكد حرص المملكة على استقرار العرب