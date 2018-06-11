العبادي: حرق المخازن الإنتخابية مؤامرة ضد العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق - (وكالات)

أكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن حرق المخازن الانتخابية يمثل مخططا لضرب العراق ونهجه الديمقراطي. بدوه، حذر تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، من أن جميع الخيارات مفتوحة للرد على هذا الأمر، متّهما الأجهزة الأمنية بالتراخي في حماية أصوات الناخبين، مشيرا الى تهمة تواطؤ تحوم حول بعض أفراد الأمن.

قال تحالف سائرون بزعامة الزعيم العراقي مقتدى الصدر إن حريق الرصافة جاء نتيجة تخطيط مسبق، ويتهم الأجهزة المكلفة بحماية المقر بالتراخي، وأن هناك شبهة تواطؤ تحوم حول بعض عناصر هذه الأجهزة، من جانبه، وصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حريق موقع لتخزين صناديق الاقتراع في بغداد بأنه يندرج في إطار مؤامرة للنيل من العملية الديمقراطية في البلاد، وذلك في أول إشارة حكومية إلى أن الحادث متعمد.

وأضاف العبادي في بيان "حرق المخازن الانتخابية... يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي وسنتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد ومواطنيه"، واندلع حريق كبير في أكبر موقع لتخزين صناديق الاقتراع في بغداد والتي تحتوي على صناديق اقتراع الانتخابات العامة في العراق في التي جرت في مايو / أيار.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية للصحفيين إن "غالبية صناديق الاقتراع توجد في المستودعات الثلاثة الأخرى التي لم تحترق."، وصناديق الاقتراع جزء من إعادة فرز الأصوات يدويا بموجب قانون أقره البرلمان العراقي يوم الأربعاء بعد مزاعم بوقوع تزوير ومخالفات.

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