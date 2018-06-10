معارك في الحديدة وتقدم مستمر للجيش على مشارف المطار

أخبار الآن | الحديدة - اليمن ( سعد النعواشي )

تصاعدت الاشتباكات بين قوات يدعمها التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران قرب مدينة الحديدة اليمنية فيما تحاول الأمم المتحدة التفاوض على وقف لإطلاق النار لدرء هجوم محتمل على المدينة الساحلية الرئيسية.

على مشارف مطار الحديدة في اليمن .. يستمر التقدم العسكري للجيش الوطني اليمني بدعم من مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعد هجمات المباغتة على مواقع الميليشيا، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وباتجاه مناطق الجاح في مديرية بيت الفقيه والحسينية، في محافظة الحديدة ، ومصادر عسكرية تؤكد على أن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير منطقة الجاح بعد معارك عنيفة خاضتها ضد مليشيات الحوثي.

قوات الجيش الوطني تمكنت من تحقيق اختراقات جديدة في أكثر من جبهة ، كما أظهرت صور الخسائر البشرية الكبيرة للميليشيات الذين تناثرت جثثهم في المناطق المحررة، وسط اعترافات الحوثيين بسقوط قيادات بارزة هناك.

القوات اليمنية أعلنت مؤخراً منطقة الطائف الساحلية وقلعتها التاريخية في مديرية الدريهمي على تخوم مدينة الحديدة، محررة بالكامل بعد تطهير كافة جيوب الميليشيا منها ، وبحسب موقع الجيش اليمني فإن التقدم المحقق بشكل يومي في جبهة الساحل الغربي يتوازى مع ضمان تأمين القوة التي ستنطلق في ساعة الصفر لتحرر مدينة الحديدة وبصورة تضمن الحفاظ على السكان في المدينة، وتأمين الميناء.

وذكرت مصادر سياسية يمنية أن جهود الأمم المتحدة أخفقت في إنهاء الصراع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات بين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في 2014 وقوات يمنية أخرى بدعم من التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

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