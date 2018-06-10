رئيس البرلمان العراقي: حريق مخازن أوراق الإقتراع متعمد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



دعت لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان العراقي الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب الإثنين لمناقشة الحريق الذي طال مخازن أوراق الاقتراع في مفوضية الانتخابات بجانب الرصافة من بغداد , كما دعا رئيسُ البرلمانِ العراقيِ سليم الجبوري الى إعادة الانتخاباتِ وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب، وذلك بعد ساعاتٍ من إندلاعِ حريقٍ في مخازنِ مفوضية الانتخابات العراقية.



ونقل بيان لرئيس البرلمان العراقي قوله، إن جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة فِعْلٌ متعمد، وجريمةٌ مُخَطَطٌ لها، تهدف الى إخفاءِ حالاتِ التلاعبِ وتزويرٍ للأصوات، وخداع للشعب العراقي وتغيير لإرادته وإختياره.



وأضاف رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري "اننا ندعو الى اعادة الانتخابات بعد ان ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف ارادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير، وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب



و تابع الجبوري "ندعو ايضا الاجهزة الامنية والجهات المختصة في بغداد الى اتخاذ اجراءات تحقيقية وامنية صارمة تتناسب وحجم هذه الجريمة المشينة، وكشف ملابساتها وفضح كل الذين يقفون خلفها في اسرع وقت.

كما دعا رئيس البرلمان العراقي لجنة الأمن و الدفاع البرلمانية و المؤسسات الرقابية و وسائل الاعلام الى متابعة تفاصيل هذا الامر و بيانه للناس و كشف تفاصيله بكل شفافية و حياد.



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