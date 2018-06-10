المرصد: مقتل 15 مدنياً بغارات النظام على بلدات إدلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

إرتفع عدد قتلى الغارات التي نفذتها قوات النظام على ريف ادلب شمال غرب سوريا الى 15 مدنياً.



و قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن من بين القتلى أربعة اطفال خلال تنفيذ قوات النظام غارات على بلدات عدة مجاورة لبلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب الشمالي.

و قتل تسعة من الضحايا وفق المرصد السوري لحقوق الانسان في غارات استهدفت بلدة تفتناز، وأدت كذلك الى خروج مشفى للاطفال قريب من الموقع المستهدف من الخدمة جراء تضرره.

وطالت الغارات المستمرة بلدات عدة في ادلب، بينها بنش ورام حمدان فضلاً عن نقاط تمركز مقاتلي "تحرير الشام" عند خطوط التماس.

وتنفذ قوات النظام هذه الغارات، وفق ما أوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن "رداً على هجوم نفذته هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها في وقت متأخر السبت على بلدتي الفوعة وكفريا".

وتعد الفوعة وكفريا البلدتين الوحيدتين المحاصرتين حالياً في سوريا بحسب الأمم المتحدة، بعدما تمكنت قوات النظام الشهر الماضي من السيطرة على مخيم اليرموك لللاجئين الفلسطنيين في جنوب دمشق.

وتقدر الأمم المتحدة عدد المحاصرين في البلدتين بثمانية آلاف شخص. وكان من المقرر اجلاء خمسة الاف منهم الشهر الماضي مقابل اخراج مقاتلين من هيئة تحرير الشام من جنوب دمشق، بحسب ما أعلن الاعلام الرسمي، لكن عملية الاجلاء اقتصرت على حالات طبية فقط من البلدتين.





اقرا ايضا

المفوضية: لم نحذر اللاجئين من العودة الى سوريا