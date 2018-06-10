الدفاع الجوي السعودي يتصدى لصاروخ حوثي باليستي وتدمره

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

إعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن تجاه مدينة جازان في جنوب غربي المملكة.



و قال التحالف العربي إن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تواصل فشلها بإستهداف الأراضي السعودية من خلال إرسال صواريخ من نوع سكود، حيث اُسقط أحدُهم قرب جازان بعد أن تصدت قوات الدفاع الجوي للصاروخ ودمرته.

وشعر أهالي منطقة جازان بصوت دوي إنفجارات في سماء المدينة ، وذلك بسبب التصدي للصاروخ الحوثي المعادي بصواريخ باتريوت.

من جهة أخرى، واصلت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية تقدمها باتجاه مناطق الجاح في مديرية بيت الفقيه والحسينية، في محافظة الحديدة.

وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير منطقة الجاح الأسفل في مديرية بيت الفقيه بعد معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيات الحوثي.

وحققت قوات الجيش الوطني اختراقات جديدة في أكثر من جبهة، حيث باتت على مشارف #مطار_الحديدة بعد الهجمات المباغتة على مواقع الميليشيا، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك، نشرت ألوية العمالقة المشاركة في معركة تحرير الساحل الغربي، فجر الأحد، مقطع فيديو يوضح سيطرتها على هذه المواقع، بجانب صور تظهر الخسائر البشرية الكبيرة للميليشيات، الذين تناثرت جثثهم في المناطق المحررة، وسط اعترافات الحوثيين بسقوط قيادات بارزة هناك.

كما أعلنت القوات اليمنية منطقة الطائف الساحلية وقلعتها التاريخية في مديرية الدريهمي على تخوم مدينة الحديدة، محررة بالكامل بعد تطهير كافة جيوب الميليشيا منها.

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