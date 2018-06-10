الجبير: اجتماع مكة يؤكد حرص المملكة على استقرار العرب

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعم الأردن تؤكد حرص المملكة على استقرار أشقائها العرب.

وعبر حسابه على موقع "تويتر" غرد الجبير قائلاً إن "مبادرة خادم الحرمين الشريفين في دعم الأردن الشقيق وتواصله مع قادة دولة الإمارات ودولة الكويت لعقد اجتماع دعم الأردن بمكة المكرمة ليتجاوز هذا البلد العزيز أزمته، تؤكد سعي المملكة المتواصل لتنعم الدول العربية وشعوبها بالاستقرار والتنمية".

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا لعقد اجتماع رباعي ،اليوم الأحد ، في مكة المكرمة يضم السعودية والإمارات والكويت والأردن لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

بدوره، ثمّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن الأردن.

وقال السيسي إنه "ممتن كثيراً" لمبادرة الملك سلمان بن عبد العزيز للاجتماع بكلٍ من الأمير صباح الأحمد أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي لدعم الأردن، وبحضور الملك عبدالله بن الحسين.

وأضاف الرئيس المصري: "أقدّر جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الحثيثة لتعزيز التضامن العربي ودعم المواقف العربية على كافة الأصعدة"، متمنياً له السداد والتوفيق "فيما يصبو إليه من دعم استقرار الأردن الشقيق".

كما توجه السيسي "بتحية تقدير واعتزاز" للملك عبد الله بن الحسين "على جهوده الرامية لحفظ الأمن والاستقرار بالأردن".

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