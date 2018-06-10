إعدام خمسة أشخاص في إدلب

أخبار الآن | إدلب - سوريا ( وكالات )

أقدم مجهولون على إعدام خمسة أشخاص في محافظة إدلب بنفس الطريقة التي ينفذها تنظيم داعش بحق الأسرى والمعتقلين ، كما أظهرت صور تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إعدام ثلاثة أشخاص تبين أنهم يتبعون ل"هيئة تحرير الشام " ، وتم نسبها إلى تنظيم داعش على خلفية الكتابات الموجودة داخل الصور بعنوان " ولاية إدلب "

هذه الإعدامات تأتي في الوقت الذي يستهدف فيه تنظيم داعش لقرية كفرهند بريف إدلب بغارات عدة ، حيث تم العثور على الشخص الأول قرب مدخل مدينة أريحاً ، بينما الآخر كان طريح الأرض وكتب عليه ورقة مكتوب عليها " تنظيم داعش " ، ولم يتم الإعلان عن أي عملية إعدام في محافظة إدلب، دون التأكد بشكل رسمي عن الجهة الأساسية التي تقف وراءها.

حالة من الفوضى تعيشها محافظة إدلب في معظم مناطقها، وارتفاع في حصيلة القتلى منهم العشرات من المدنيين والعسكريين ، وخلايا التنظيم حاولت مع بداية شهر رمضان السيطرة على عدة مناطق في الشريط الحدودي وداخل قرى ريف إدلب.

المكتب الأمني في “تحرير الشام” كشف مخطط خلايا التنظيم، وشن عملية أمنية داهم من خلالها عشرات والتجمعات، كان آخرها بريف سلقين وأدت إلى مقتل وأسر العشرات من قيادات التنظيم ، وتقدر الحكومة المؤقتة في آخر إحصائياتها نهاية عام 2017 عدد سكان المنطقة بثلاثة ملايين.



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