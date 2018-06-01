عودة عشرات العائلات اليمنية إلى منازلها في صعدة

أخبار الآن | صعدة - اليمن - (وكالات)

عادت عشرات الأسر إلى منازلها في منطقة الفرع بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، بعد تحريرها وتطهيرها من الألغام التي زرعتها الميليشيا.

وخلال استقباله الأهالي الذين تسببت ميليشيات الحوثي في تشريدهم والتنكيل بهم طيلة السنوات الماضية، أكد قائد اللواء ٨٤ مشاة في الجيش اليمني، العميد رداد الهاشمي، على أهمية تطبيع الأوضاع في المنطقة ومختلف مناطق المحافظة المحررة، وتهيئتها لعودة السكان إلى منازلهم في أمان واستقرار.

وثمن الجهود التي بذلتها قوات الجيش الوطني بإسناد من التحالف العربي في سبيل تحرير أجزاء واسعة من المحافظة.

بدوره، أكد مندوب العمليات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في منطقة الخضراء العقيد بدر بن ناصر أن جهود المملكة ودول التحالف في دعم أشقائهم اليمنيين لن تتوقف حتى عودة الأمن والاستقرار وتحرير اليمن من ميليشيا الحوثي العبثية.

وأكد أنه سيتم تقديم مساعدات إنسانية بصورة عاجلة، للأهالي العائدين لمناطقهم، كواجب أخوي وانساني بعد معاناتهم الطويلة من بطش وظلم الميليشيا، معبراً عن سعادته بعودة أبناء الفرع إلى منازلهم.

وجاءت عودة أهالي منطقة الفرع، ابتداء من مساء الأربعاء، عقب يوم واحد من دعوة قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، لهم للعودة إلى منازلهم في العطفين والفرع بمديرية كتاف بعد أن تم تحريرها وتطهيرها من الألغام والعبوات التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية قبل دحرها.

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