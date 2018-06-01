المقاومة اليمنية تفشل عملية تسلل حوثية في الساحل الغربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 10 مسلحين من ميليشيات الحوثي في مواجهاتٍ جديدة مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة شرقي منطقة الفازة جنوبي الحديدة، خلالَ عمليةِ تسلل فاشلة للحوثيين على الخط الساحلي لليمن.

وواصلت المقاومة ُ تقدمها الميداني باتجاه الحديدة ومينائِها وسْط مواجهاتٍ مستمرة بين المقاومة ومسلحي الحوثي تكبدت على إثرِها الميليشيات هزائمَ وخسائر فادحة. في العتاد والأرواح فيما فر العشرات من عناصرها من جبهات القتال بعد هجوم واسع لقوات المقاومة ومحاصرتهم من عدة محاور.

كما تقدمت قوات المقاومة اليمنية المشتركة في منطقة المدمن بمديرية التحيتا بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران أسفرت عن مصرع عدد من عناصرها.

وتمكنت المقاومة اليمنية من أسر العشرات من عناصر الميليشيات وسط انهيار تحصيناتهم الدفاعية الرئيسية التي كانت تعول عليها.

وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تراجعا ميدانيا في مختلف الجبهات بالتزامن مع تقدم القوات باتجاه الحديدة لتطهيرها من مسلحي الحوثي ودحر المخطط الانقلابي في اليمن والذي باتت نهايته تقترب كثيرا مع توسع رقعة سيطرة المقاومة.

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