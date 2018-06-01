المقاومة اليمنية تتقدم في الحديدة وخسائر جديدة للحوثيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

قتل 16 مسلحا من ميليشيات الحوثي جراء المواجهات العنيفة مع المقاومة اليمنية المشتركة في جبهات الساحل الغربي لليمن، في حين كثفت المليشيات من إرسال تعزيزات من صنعاء وذمار ومناطق أخرى إلى الحديدة.

بعد تقدم المقاومة اليمنية المدعومة من قوات التحالف العربي إلى مشارف مدينة الحديدة وتحقيقها لعدة انتصارات متتالية في جبهة الساحل الغربي تسعى المليشيات الحوثية لتدارك ولملمة الوضع المنهار لها، حيث كثفت من انتشارها العسكري والأمني في شوارع المدينة بعد اختفاءها خلال الأيام الماضية.

وذكرت مصادر يمينة أن القيادي الحوثي البارز أبوعلي الحاكم وصل إلى مدينة الحديدة لعقد لقاءات مع القيادات الحوثية بالمدينة، ويعد أبوعلي من أبرز القيادات العسكرية الحوثية وأحد الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات، التي أصدرها مجلس الأمن الدولي.

كما أفادت مصادر متعددة بإن الحوثيين كثفوا من إرسال التعزيزات من صنعاء وذمار ومناطق أخرى إلى الحديدة، في محاولة للاستعداد للتصدي للهجوم المرتقب من قبل ألوية العمالقة والمقاومة التهامية والوطنية على ميناء ومدينة الحديدة.

وتخشى ميليشيات الحوثي من انتفاضة شعبية مع تقدم قوات المقاومة في مديرية بيت الفقيه التابعة للحديدة والقريبة من محافظة ريمة، حيث أفادت مصادر بأن المليشيات قطعت الطريق الرابط بين المحافظتين لأسباب غير معروفة.

الجيش اليمني وضع خطة من 3 محاور لتحرير الحديدة، وهي الدخول من الجهة الجنوبية للمدينة مع إغلاق جنوب شرقي الطريق المتجهة إلى باجل لحرمان الميليشيات من التعزيزات.

كذلك فتح منفذ من الجهة الشمالية لفرار مقاتلي الميليشيات، إضافة إلى فتح جبهة جديدة باتجاه المطار الدولي الذي يسعى الجيش اليمني لأن يكون أول المواقع التي يتعامل معها، كما يسعى لأن يكون الدخول للمدينة سريعا، وذلك لتأمين المواقع الاستراتيجية والنفطية من أي أعمال تخريبية قد تقدم عليها الميليشيات.

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