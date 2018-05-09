موجة غبار شديدة تجتاح الرياض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شهدت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية موجة غبار كثيفة اجتاحت العاصمة، وأدت لتدني كبير في مستوى الرؤية، الأمر الذي أدى الى اعاقة سائقي المركبات، فضلا عن حجب المباني والأبراج في شوارع المدينة.

وفي هذا الاطار، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها استمرار تأثير الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( تبوك ,الحدود الشمالية ، الجوف ، حائل ، الرياض، المدينة المنورة ، مكة المكرمة) فيما تهطل الأمطار الرعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق ( القصيم ، الشرقية ، الرياض، رفحا) مع تكون للعواصف الرملية على شمال ووسط وشرق المملكة خلال الليل وصباح الخميس.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي هذا الاطار اعلنت الخطوط السعودية تأخير بعض الرحلات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بسبب الأحوال الجوية.

وتجدر الاشارة الى انه على الاثر انتشر هاشتاغ غبار_الرياض على موقع تويتر وكان من الهاشتاغات النشطة جدا، حيث نشر مغردون صورا وفيديوهات وتعليقات مختلفة.

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