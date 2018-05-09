مقتل 8 إيرانيين و7 أجانب آخرين بغارات إسرائيلية على الكسوة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

لقي 15 مسلحا من الميليشيا الموالية لقوات النظام السوري بينهم 8 إيرانيين مصرعهم جراء القصف الصاروخي الذي استهدف منطقة الكسوة في ريف دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وطالت الغارات الإسرائيلية بحسب المرصد، مستودع أسلحة يعود للحرس الثوري الإيراني في منطقة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي الشرقي.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن الأربعاء لوكالة فرانس برس "بلغت حصيلة القتلى جراء القصف الصاروخي 15 مقاتلا مواليا للنظام، هم ثمانية عناصر من الحرس الثوري الإيراني وآخرون من جنسيات غير سورية".

وكان المرصد أفاد في حصيلة أولية عن مقتل تسعة مقاتلين من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم.

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