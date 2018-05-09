قصف اسرائيلي لمخازن أسلحة إيرانية في غرب دمشق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

سقط 28 قتيلا بإنفجارين في وسط دمشق وشمالها تضاربت الأنباء حول ملابساتهما بعد ساعات من قصف إسرائيلي لمخازن أسلحة وصواريخ إيرانية كانت داخل مواقع عسكرية لقوات النظام السوري.



إنفجاران في وسط دمشق وشمالها تضاربت الأنباء حول ملابساتهما خلال ساعات النهار, لكن المؤكد مما حدث هو القصف الجوي الإسرائيلي لمواقع قوات النظام في جنوب البلاد إستهدفت على وجه الخصوص مخازن أسلحة وصواريخ يُعتقد أنها عائدة لقوات إيرانية تنتشر في غرب العاصمة السورية.



في بداية الأمر إستهدف إنفجار لا يعرف إن كان ناجماً عن سقوط قذيفة أم عبوة ناسفة في ساحة الميسات شمال شرقي دمشق , ففي الوقت الذي ذكرت فيه وكالة أنباء النظام أن الإنفجار تسبب به سقوط قذيفة على سيارة مدنية ما أسفر عن قتل مدنيين وإصابة 11 آخرين , ذكر تلفزيون النظام رواية أخرى متحدثاً عن إنفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في ساحة الميسات , في حين سقط قتيلان آخران وأصيب 13 عشرة آخرون بسقوط قذيفة ثانية على مبنى برج دمشق في منطقة المرجة وسط العاصمة.



تصريح - بسام الدهني - مواطن من دمشق " سمعنا صوت إنفجار ركضنا إلى المكان فوجدنا المصابين على الأرض واسعفناهم إلى المستشفى وجدنا السيارة متفحمة وسائقها بداخلها، ولا نعلم إذا كان الانفجار ناجماً عن صاروخ او عبوة لكن كان دوي الانفجار قوياً جداً".



وبينما إتهمت قوات النظام قوى معارضة بتنفيذ الإنفجارين في دمشق , يستبعد مراقبون لعمليات الإجلاء هذه الإتهامات حيث جرى إجلاءُ المقاتلين المعارضين من مناطق في محيط دمشق بدأ من الغوطة الشرقية ثم القلمون الشرقي , والإجلاءُ مستمر حالياً في ثلاث بلدات جنوبي العاصمة.



وقبل ساعات من الإنفجارين اللذين وقعا في وسط دمشق وشمالها , إستهدف قصف جوي إسرائيلي مساء الثلاثاء مواقع لقوات النظام في منطقة الكسوة غربي العاصمة , و ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات إسرائيلية إستهدفت مخزناً للصواريخ في بلدة الكسوة غرب دمشق , في وقت زعمت قوات النظام أن دفاعاتها الجوية تصدت لصاروخين إسرائيليين وتمكنت من تدميرهما في منطقة الكسوة.



وبالتزامن مع هذا القصف بدأ الجيش الإسرائيلي إستعدادات في هضبة الجولان تحسباً لأي هجوم محتمل من الأراضي السورية حيث جرى تحضير الملاجئ المضادة للصواريخ بسبب أنشطة وصفتها بغير المألوفة للقوات الإيرانية في سوريا في الجهة الأخرى من خط التماس.



هذا و يرى مراقبون أن تزامن القصف الإسرائيلي لمواقع تابعة للنظام يُعتقد أن قوات إيرانية تنتشر فيها مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأنسحاب من الإتفاق النووي يشير الى تصاعد المؤشرات حول مواجهة محتملة بين إسرائيل وإيران قد تكون سوريا ساحتَها.

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