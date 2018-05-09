قرقاش: الاتفاق النووي أعطى رسالة خاطئة للنظام الإيراني

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن اتفاق الدول الكبرى مع إيران قدم رسالة خاطئة للنظام الإيراني بالتمادي في سياسة التدخل بشؤون المنطقة، داعيا إلى تبني خطة إقليمية فعالة جديدة لكبح جماح النظام الإيراني.

قرقاش اكد ان اتفاق نووي إيران سيؤدي إلى سباق نووي في المنطقة مع انعدام الثقة بنوايا طهران ، مشيرا الى ان وقت اعادة التفكير قد حان ولخطة إقليمية فعالة جديدة.

وقال قرقاش على حسابة على موقع تويتر: "كانت الخطابات الإيرانية وخطواتها الإقليمية العدوانية مرتبطة باتفاق معيب. إن ظاهر امتثال طهران يتناقض مع باطن سياساتها. قرار الرئيس ترامب هو القرار الصحيح."

وأضاف الوزير في تغريدة ثانية: "لقد فسرت إيران اتفاق النووي على أنه يتفق وهيمنتها الإقليمية. ونتيجة لذلك تطاولت يد إيران العدوانية وأصبح برنامجها للصواريخ الباليستية عنيفا وقابلا للتصدير."

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