قتيلان بانفجار عبوة ناسفة داخل مركبة وسقوط قذيفة في دمشق

أخبار الآن | دمشق - سوريا ( وكالات )



قتل شخصان وأصيب أربعة عشر آخرون بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة وسقوط قذيفة في منطقتين في دمشق

مصدر في قيادة الشرطة التابعة للنظام اكد أن الانفجار داخل المركبة دوى خلف مسجد في برزة في الجانب الشمالي الشرقي إضافة لسقوط قذيفة في منطقة أخرى بالعاصمة السورية

وأفاد المصدر أن التفجير تسبب بمقتل سائق المركبة ومدني آخر وإصابة أربعة عشر مدنيين بجروح حيث تم نقلهم إلى مستشفى ابن النفيس ودمشق لتلقي العلاج".

وباتت دمشق آمنة إلى حد كبير بعد اخلاء منطقة الغوطة الشرقية المتاخمة لها من غالبية المجموعات المسلحة التي كانت متمركزة فيها باستثناء منطقة دوما، التي تجري فيها عملية لاجلاء المسلحين منها باتجاه جرابلس بريف حلب شمال غرب البلاد.

وكان حي برزة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة المسلحة قبل أن تستعيده قوات النظام في عام 2017 بعد إخلاء المسلحين إلى شمال سوريا.



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