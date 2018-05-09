غارات إسرائيلية تستهدف مواقع للنظام جنوبي دمشق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت وسائل اعلام النظام السوري ان غارة اسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا تابعا لقوات النظام في منطقة الكسوة جنوبي دمشق.

فيما قال ناشطون سوريون إن الغارات الاسرائيلية استهدفت قاعدة عسكرية إيرانية بجبل المانع في منطقة الكسوة قرب دمشق".

وسبق هذه الأنباء إعلان إسرائيلي عن رفع حالة التأهب في الجولان السوري وفتح الملاجئ في المستوطنات بعدما قال الجيش الاسرائيلي إنه "رصد تحركات إيرانية مشبوهة على الحدود السورية"، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "هناك احتمال لقيام الجيش بشن غارات في سوريا لإحباط أي تهديد"، وفق تعبيرها.



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