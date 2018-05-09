الدفاعات السعودية تعترض 4 صواريخ حوثية

أخبار الآن| الرياض - السعودية - (وكالات)





اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 4 صواريخ باليستية حوثية أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية فوق سماء الرياض وجازان.

وقالت قناة الإخبارية السعودية إن مليشيا الحوثي أطلقت 3 صواريخ فوق سماء الرياض، ورابعا في اتجاه جازان، وإن قوات الدفاع الجوي السعودي نجحت في تدميرها.

من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في تمام الساعة السابعة وثمان عشرة دقيقة من صباح الأربعاء، اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخًا باليستيًا أطلقته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان) وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيات الحوثية بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.



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